BORÇ YOK DENDİ 66 MİLYON BORÇ ÇIKTI!

Önceki hükümet UBP-DP koalisyonunda "KKTC tarihinde ilk kez denilerek" övünülen denk bütçe için iç borçlanma sıfır iken yeni hükümetin dün Bakanlar Kurulu'nda görüştüğü bütçe dengesinde iç borçlanma 66 Milyon 529 TL görünüyor...

Vatan Mehmet

Önceki hükümet UBP-DP koalisyonunda “KKTC tarihinde ilk kez denilerek” övünülen denk bütçe için iç borçlanma sıfır iken yeni hükümetin dün Bakanlar Kurulu’nda görüştüğü bütçe dengesinde iç borçlanma 66 Milyon 529 TL görünüyor…

Bu durumda hükümetin açıkladığı bütçe kalemlerine bakıldığında “denk bütçe hedefinden” vazgeçtiği ve Meclis'e sevk edilen 2018 Mali Yılı Bütçesinde tahminen 83 Milyon TL'lik bir bütçe açığı öngörüsünün yer aldığı belirtiliyor.

Ayrıca Bakanlar Kurulu’na 5 Milyar 804 Milyon TL olarak giden bütçenin, bakanlar kurulundaki değişikliklerle, muhtemelen bir bakanlığın harcamalarını artırması nedeniyle, 5 Milyar 815 Milyon TL olarak meclise sevk edilmesi de dikkat çekti.

Öte yandan bütçede personel harcamalarında yüzde 22 artış görülürken bu oranın 2017'de yıllık yüzde 14,8 olan enflasyon oranının çok üzerinde… 4'lü koalisyonun KKTC bütçesindeki en temel sorun olan ve yerel bütçenin yüzde 80'inini oluşturan personel harcamalarına ilişkin ise bütçeye göre herhangi bir tedbirin alınmayacağı sinyalini veriyor…

2017'de 261 milyon TL olan belediyelere devlet katkısı, 4'lü koalisyonun 2018 bütçesine göre yüzde 24 artışla 323 milyon TL’ye ulaşmış görünüyor. Bu ciddi artışa rağmen belediyelerin çalışanlarına ait sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı primleri ile çalışanlardan kestiği gelir vergilerini devlete ödememesi için hükümetin aldığı karar da bu durumda soru işaretlerine sebebiyet veriyor…

TPAO İLE ANLAŞMA 6 YIL UZATILDI

Bakanlar Kurulu, 5 milyar 815 milyon TL olarak öngörülen 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı ve hemşire ve ebelerle ilgili kadroları düzenleyen yasa tasarısını onaylayarak Meclis’e gönderdi; kiralık araç plakalarının 2 Temmuz’a kadar kırmızı renge dönmesi için karar aldı; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) Kıbrıs açıklarında petrol aramasıyla ilgili anlaşmanın süresini 6 yıl daha uzattı.

Bakanlar Kurulu yaklaşık dört saat süren bir toplantı yaptı.

Toplantıda alınan kararları Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit basına açıkladı.

Özyiğit, 2018 yılı bütçesinin yeniden ele alınarak son şeklinin verildiğini, 5 milyar 815 milyon TL olarak öngörülen bütçenin Bakanlar Kurulu’nda onaylanarak Meclis’e sevk edildiğini söyledi.

“Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın da onaylanarak Meclis’e sevk edildiğini dile getiren Özyiğit, yasa tasarısının hemşireler ve ebelerle ilgili kadroların yeniden düzenlenmesini, ihtiyaç oranında kadroların artırılmasını ve derecelendirme sisteminin yeniden düzenlenmesini içerdiğini belirtti.

KİRALIK ARAÇ PLAKALARI YENİDEN KIRMIZI OLACAK

Kiralık araç plakalarında geçtiğimiz yıl geçici bir tüzükle değişikliğe gidildiğini anımsatan Özyiğit, bu konuyla ilgili yaptıkları çalışmalar doğrultusunda plakaları yasal hale getirme yönünde karar alındığını kaydetti.

Cemal Özyiğit, mevcut yasayı koruyarak, 2 Temmuz tarihine kadar kiralık araç plakalarının eski haline dönmesi kararı aldıklarını, ilgili sektör temsilcileri ile mutabakat içinde olduklarını ifade etti.

Özyiğit, Bakanlar Kurulu’nun bugünkü toplantısında ayrıca Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile 2011 yılında Kıbrıs açıklarında münhasır ekonomik bölgelerde petrol arama konusunda imzalanan anlaşmanın süresinin 6 yıl uzatıldığını açıkladı.

Kıbrıs Postası