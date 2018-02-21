BELEDİYE ÇUKURU ÖLDÜRÜYORDU!

Lefkoşa Girne Kapısı’nda dün Kuğulu Park önündeki kaldırımdan geçen bir vatandaş, kaldırım üzerindeki çukura düştü.



Sosyal medyada adından sıkça söz ettiren ve Lefkoşa Belediyesi Belediye Başkan adayı olacağını açıklayan Çetin Sadeli’nin, kişisel medya hesabından duyurduğu olayda bir kadının çukura düşüp yaralandığı belirtildi.



Sadeli, geçtiğimiz hafta da uyarıda bulunduklarını ancak belediyenin açılan çukura müdahale etmediğini, bugünse bir kadının ihmal sonucu çukura düşüp yaralandığını vurguladı.



Sadeli’nin paylaşımının ardından çukur, Lefkoşa Türk Belediyesi ekipleri tarafından kapatıldı.

Star Kıbrıs

