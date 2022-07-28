Breaking Bad dizisi gerçek oldu
Breaking Bad dizisi gerçek oldu
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Tayvan’da yürütülen uyuşturucu operasyonunda, kaçak bir amfetamin üretim tesisini işleten dört kişiden birinin kimliği şaşkınlık yarattı.
Dünyaca ünlü dizi Breaking Bad gerçek oldu.
ABD'li bir öğretmenin, Tayvan'da büyük bir kaçak amfetamin üretim tesisini işleten dört kişi arasında yakalandığı ortaya çıktı.
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