Amcaoğlu:Hellim konusunda ortak komite oluşturuldu

Başbakanlık Müsteşarı, Hellim Koordinasyon Kurulu Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Hellim’in tescili ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında BRT’ye açıklamalarda bulundu.

Amcaoğlu, Rum tarafının tek yanlı tüzükte değişiklik yapma girişiminde bulunduğunu vurgulayarakbu durumu eleştirdi.

Amcaoğlu Güney Kıbrıs’ın hayvan üreticileri ile tek başına yaptığı anlaşmanın detayına ilişkin bilgi de vererek bu tek taraflı çalışma konusunda da AB Komisyon nezdinde girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Amcaoğlu, AB Komisyonu başkanlığında iki taraftan da 5’er temsilciden çalışma komitesinin oluşturulması yönündeki talebe ilişkin olumlu adım atıldığını da açıkladı.

Hüseyin Amcaoğlu, “Çalışma komitesi oluşturulduğunu ve önümüzdeki ay çalışmalarına başlayacağını vurgulayarak, tüzükte bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı konusunun bu komitedeelealınması gerektiğiniifadeetti.

Hüseyin Amcaoğlu, sağlık denetimleri için Avrupa Komisyonu tarafından bağımsız denetim kurulu atanması yönündede olumlu karar alındığını söyledi.

BRT