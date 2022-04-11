Erhürman : ''Hükumet açıkça halkla dalga geçiyor!''

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Erhürmanın açıklaması şöyle:

Sn. Sucuoğlu, hata yapıldığını söyleyerek, alkollü içkilerde yapılan zammın nasıl indirileceğini kalem kalem açıklıyor. Sonra, bu konudaki kararı hazırlayacak bütün bürokratlar, aynı anda, hep birlikte covid oluyor. Koskoca Maliye daha önceki kararda yazılı rakamları Sn. Sucuoğlu'nun açıkladığı şekilde değiştirecek tek bir personel dahi bulamıyor!

Ardından Sn. Atun, Maliye Bakanlığı bünyesinde uzmanlardan oluşan bir komite kurularak, konu hakkında ivedi bir çalışma başlatılacağını açıklıyor. Hangi "konu hakkında"? Sn. Sucuoğlu'nun indirimi kalem kalem açıkladığı konu hakkında! Yani Sn. Sucuoğlu'nun "bitirip" açıkladığı çalışma, Sn. Atun tarafından "başlatılıyor"!

Kontrolü kaybeden, yönetmeyen, kendi kendine dahi hükmedemeyen "hükumet" açıkça halkla dalga geçiyor!