BU BÖLGELERE TELEFON VE ADSL HİZMETİ VERİLMEYECEK!

Altyapı çalışmaları nedeniyle bugün ve yarın bazı bölgelerde telefon ve ADSL kesintisine gidilecek.

Kesintiden Kanlıköy, Gönyeli’nin Batısı, Lefkoşa-Güzelyurt yolunun kuzey bölgesi ile Alayköy etkilenecek.

Telekomunikasyon dairesi kesintinin Gönyeli’deki üst geçit çalışmasından kaynaklandığını ve kesintinin 09.00 -17.00 saatleri arasında uygulanacağını duyurdu.