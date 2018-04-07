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  3. BU BÖLGELERE TELEFON VE ADSL HİZMETİ VERİLMEYECEK!
BU BÖLGELERE TELEFON VE ADSL HİZMETİ VERİLMEYECEK!

BU BÖLGELERE TELEFON VE ADSL HİZMETİ VERİLMEYECEK!

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Altyapı çalışmaları nedeniyle bugün ve yarın bazı bölgelerde telefon ve ADSL kesintisine gidilecek.

Kesintiden Kanlıköy, Gönyeli’nin Batısı, Lefkoşa-Güzelyurt yolunun kuzey bölgesi ile Alayköy etkilenecek.

Telekomunikasyon dairesi kesintinin Gönyeli’deki üst geçit çalışmasından kaynaklandığını ve kesintinin 09.00 -17.00 saatleri arasında uygulanacağını duyurdu.

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