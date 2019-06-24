BU HAFTA POŞETLER DOLDU!

Yeni Bakış'tan Senagül Taşar'ın haberine göre; Fahiş fiyatlar yüzünden geçtiğimiz haftalarda alışveriş yapamadığından yakınan vatandaş, bazı meyve ve sebze fiyatlarındaki düşüş nedeniyle bu hafta poşetlerini doldurdu.

Lefkoşa Terminal Bölgesi’nde kurulan halk pazarına vatandaş, bu hafta da yoğun ilgi gösterdi. Tezgâhlarda yerini alan sebze ve meyve fiyatlarındaki gözle görülen düşüş, vatandaşın cebini rahatlattı. Fiyatların düşmesine sevinen vatandaş, “Geçtiğimiz aylarda tezgâhın yanından geçemiyorduk, şimdi kilo kilo meyve-sebze alıyoruz” şeklinde konuştu. Bunun yanında bazı meyve fiyatlarının ucuzlamadığını belirten vatandaş, “Ucuzlayan meyveleri gördükçe seviniyoruz. Pahalı olanların da ucuzlamasını bekliyoruz” dedi. Vatandaş, tezgâh fiyatlarının bir iki lira oynadığına dikkat çekerek, “Önceden fiyatına göre alışveriş yapıyorduk, şimdi ise kalitelisine göre alabilecek lüksü bulduk” şeklinde ifade etti

Senagül TAŞAR

Fahiş fiyatlar yüzünden geçtiğimiz haftalarda alışveriş yapamadığından yakınan vatandaş, fiyatlardaki düşüş nedeniyle bu hafta poşetlerini doldurdu.

Tezgâhtaki bazı sebze fiyatları şu şekilde gözlemlendi:

Biber ve limonun kilo fiyatında az da olsa artış görülürken, diğer sebze fiyatları düştü.

Havuç:………................5 TL

Bamya:……….............25 TL

Börülce:…………………20 TL

Barbunya:……………..20 TL

Kabak :…………….........1 TL

Fasulye:………..............7 TL

Domates:………........3,5 TL

Kiraz Domates:………10 TL

Patlıcan:…………….......5 TL

Salatalık:……............3,5 TL

Soğan:………............4,5 TL

Sarımsağın tanesi:…....5TL

Patates:………...........3,5 TL

Acı biber:……………....15 TL

Maydanoz:…………...2,5 TL

Mantar:………............30 TL

Biber:……….................6 TL

Limonun kilosu:………..5TL

Marul:………………….3,5 TL

Asma Yaprak:……….. 40 TL

Mor Sarma:…………….4 TL

Pancar:……………………7 TL

Kilo fiyatı 20 TL olan armuta rağbet göstermeyen vatandaş, ucuz tezgâhlara yöneldi.

Meyvelerin fiyatları tezgâhlara şu şekilde yansıdı:

Muz:………...................9 TL

Şeftali:………................8 TL

Elma:………….............7,5TL

Nektarin:………............8 TL

Çileğin kilosu: ………..10TL

Erik:………….................5 TL

Kırmızı Erik:……………..8 TL

Armut:……………........20 TL

Kiraz:……………..........30 TL

Kavunun tanesi:……….5 TL

Karpuzun kilosu:…...1,5 TL

Portakal:……….............5 TL