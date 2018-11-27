Bu hastalık cinsel hayatı bitiriyor!

Erkeklerde testosteron hormonunun azalması, andropoza neden oluyor. Cinsel hayatı bitiren bu hastalık artık 50 yaşında görülüyor.

Kadın ve erkeklerde ilerleyen yaş, hormonları olumsuz etkiliyor. Östrojen hormonunun azalması, kadınlarda menopoza neden oluyor. Erkeklerde ise 60'lı yaşlardan sonra testosteron hormonundaki düşüş, 'andropozu' getiriyor. Bu dönemde erkekler tıpkı menopoz dönemindeki kadınlar gibi cinsel isteksizlik, cinsel hayatta başarısızlık gibi sorunlar yaşıyor. Son yıllarda beslenme alışkanlıkları, çevresel faktörler ve çok farklı kimya- sallara maruz kalınması da andropozun görülme yaşını erkene çekiyor. Üroloji ve Androloji Uzmanı Op. Dr. Evren Işık, andropozun 60'lı yaşlardan 45-50'li yaşlara düştüğüne dikkat çekiyor...

MUTLULUĞA ENGEL

Op. Dr. Işık, andropozun erken yaşlarda görülmesinde sağlıksız beslenme alışkanlıklarına dikkat çekiyor. "Bundan yaklaşık 100 yıl öncesine kadar 60 yaş civarında tanımlayabildiğimiz andropoz; son yıllarda beslenme alışkanlıkları, çevresel faktörler ve çok farklı kimyasallara maruz kalınması gibi nedenlerle daha erken yaşlarda görülmeye başladı. Artık 45-50'li yaşlarda daha az testosteron üreten erkeklere rastlıyoruz. Testosteron seviyesindeki azalma sadece sertleşme problemine neden olmaz; aynı zamanda bir erkeğin gün içerisinde zinde kalmasını, enerjik olmasını, kas kitlesinin yerinde olmasını da sağlar. Diğer bir deyişle testosteron erkeklerin hayat kalitesi için olmazsa olmaz hormonların başında gelir" bilgisini veriyor. Andropozun tedavisi, kişiden kişiye farklılık gösteriyor. Bunun için hastadan alınan kana göre tedavi planlanıyor.

TEDAVİ KİŞİYE ÖZEL...

Dr. Işık, "Testosteron düşüklüğünün erken andropoz nedeniyle olduğunu düşünürsek, mutlaka testosteron üretimini hızlandıracak takviyeler vermemiz gerekiyor. Testosteronun tekrar vücuda konmasıyla birlikte kişinin yaşadığı semptomlar normale dönüyor. Bu tedavi ile andropozun yol açtığı şikayetleri çözmüş oluyoruz" bilgisini veriyor.

SÜPER BESİNLER

Andropozla mücadeleye bazı besinler de destek veriyor. Uzmanlar, afrodizyak etkili besinleri sıralıyor:

BADEM: Testosteron seviyesini yükseltir. Cinselliğin kalitesini artırır.

KUŞKONMAZ: Afrodizyak etki gösterir.

AVOKADO: Enerji verir.

ÇİKOLATA: Cinsel gücü artırır.

BÖĞÜRTLEN: Libidoyu yükseltir.

YUMURTA: Enerjiyi arttırır.

MAKA TURPU: Doğal viagra olarak adlandırılır. Cinsel gücü artırır.

ÇAM FISTIĞI: Cinsel isteği artırır.

KABAK ÇEKİRDEĞİ: Sperm kalitesini artırır.

SAFRAN: Cinsel gücü artırır.