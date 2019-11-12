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BU İKİ CADDEYE DİKKAT!

BU İKİ CADDEYE DİKKAT!

Sürücülerin dikkatine!

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Girne Turgut Tahsin Caddesi üzerinde yapılacak yağmur suyu hattı çalışmaları nedeniyle trafik bugün, Ziya Rızkı Caddesi’nin bir kısmı 17:00-24:00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak.

Çalışmalar süresince, yolun doğu güzergahından Turgut Tahsin Sokak’a dönüş yapılamayacak ve araçlar Ziya Rızkı Caddesi’nden Sedat Simavi Caddesi’ne yönlendirilecek.

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