METEOROLOJİ DAİRESİ AÇIKLADI...

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin yüksek basınç sistemi ile ılık venispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava açık ve az bulutlu geçecek.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 4 ile 6 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir.

Rüzgar Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette esecek.