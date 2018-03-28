BU İLACI KULLANANLAR DİKKAT!

Cinsel isteğinizde azalma olduğun fark ediyorsanız sebepleri bunlar olabilir...

Cinsel isteğinizle ilgili bir problem olduğunu fark ediyor olabilirsiniz. Ancak bazı durumlarda bunun altında yatan başka bir neden vardır. İlişkiyle ilgili sorunlar cinsel isteği azaltan nedenlerin başında gelir.



Eğer kıymetinizin bilinmediğini düşünüyorsanız veya ilişkinizde sevgi ya da yakınlık hissedemiyorsanız, cinsel ilişki isteme ihtimaliniz de azalacaktır.



Eğer partnerinize nefret duyuyorsanız alacağınız hiçbir ilaç isteğinizi yükseltmez. Ancak ilişkinizde problem yoksa medikal açıdan da cinsel isteği azaltan nedenler mevcuttur.

Yeterince Uyumamak

Günde önerilen 7-8 saat uykuyu almamak, gün içinde daha fazla kahve içmekten başka şeylere de yol açar. Yapılan araştırmalarda daha çok uyuyan kadınların ertesi gün daha yüksek cinsel isteğe sahip olduğu görülmüştür. Hatta her artan uyku saatinde, cinsel istek %14 artmaktadır.



Eğer uyku probleminiz varsa bitkisel çaylar, yatmadan önce yoga veya sıcak bir banyo gibi rahatlatıcı yöntemlerle daha iyi uyumayı sağlayabilirsiniz.

Çok Fazla Kimyasal Tüketmek

Yapılan araştırmalarda görülmüştür ki idrarında ftalatadlı katkı maddesi en fazla bulunan kadınlarda, cinsel isteksizlik riski 2.5 kat artmaktadır. Ftalat maddesinin erkeklerde endokrin sistemini etkilediği daha önceki araştırmalardan bilinmekte olsa da bu araştırma maddenin kadınlardaki hormonları da etkilediğini göstermiştir.



Özellikle libidoyu etkileyen östrojen ve testosteron hormonlarında değişikliğe sebep olmaktadır. Araştırmacılar gıdalarda bulunan özel bir ftalat türüne odaklanmış olsalar da benzer maddeler günlük ürünlerde de bulunur.



Daha fazla işlenmemiş ve organik gıdalar tüketerek kimyasallara maruz kalma oranınızı azaltabilirsiniz

Depresif Olmak

Depresyon şikayeti olan kadınlarda tahrik olmak, orgazm olmak sınırlanmakta, cinsel ilişki sırasında hissedilen ağrı ve acı artarken, tatmin düşmektedir. Ayrıca depresyon ve anksiyete bozuklukları için verilen birçok ilaç da cinsel isteği kötü etkileyebilir.



Trisiklikantidepresanlar kadınlarda romantik hisleri olumsuz etkilerken, erkeklerde SSRI türü antidepresanlarkötü etki yaratmaktadır.

Menopoza Girmek

Menopoza girmenin olumlu yanı adet dönemlerinin sıkıntılarından kurtulmak olsa da, değişen hormon seviyeleri cinsel isteği azaltan nedenler arasında yer alabilir. Menopoz sonrası dönemdeki kadınların yarısından çoğu cinsel isteksizlik yaşadığını belirtmektedir.



Bir kadın yaşlandıkça östrojen ve testosteron hormonları azalır ve bu hormonlar cinsel arzu ile ilişkilidir. Ayrıca vajinal kuruluk da bu dönemde yaşanabildiğinden, ilişki sırasında artan acı riski kadını ilişkiden soğutabilir.

Mükemmeliyetçi Olmak

Eşlerinin kendilerinden mükemmel olmalarını beklediğini düşünen kadınların cinsel isteksizlik yaşaması daha olasıdır. Çünkü partnerlerinden hissettikleri baskı cinsel özgüveni azaltır ve cinsel kaygıyı artırır. Bu da normal olarak libidoyu kötü etkiler.

Yetişmesi Gereken İşler Olması

Kadınların cinsel isteklerinin yüksek olması için genellikle rahatlayabiliyor olmaları ve zevke odaklanabilmeleri gerekir. Herkesi kendinden önce düşünmeye alışınca, dikkati dağılabilir ve hayatın stres faktörleri seksi düşünmeyi zorlaştırır.



Erkeklere oranla stresli kadınların cinsel olarak havaya girmesinin daha zor olduğu görülmüştür. Ancak iyi haber de şudur ki, muhtemelen stres yaratan faktör ortadan kalkınca cinsel istek de normale dönecektir.

Yeni Bir İlaca Başlamak

İlaçlar hormon seviyelerini değiştirebilir, bu da libidoyu azaltabilir. Kronik problemleri tedavi etmek için kullanılan birçok ilaç, doğum kontrol hapları ve antidepresanlar cinsel isteği azaltabilirler.



Hatta antidepresanlar orgazm olmayı imkansız hale bile getirebilir. Eğer ilaca başladıktan sonra cinsel isteğinizde değişme fark ediyorsanız, çekinmeyin ve doktorunuzla görüşün.