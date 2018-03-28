DİKKAT METEOROLOJİ DAİRESİ UYARDI!

Meteoroloji Dairesi, kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Dairesi’nin 29 Mart-4 Nisan tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge, genellikle alçak basınç sistemiyle ılık ve nispeten nemli, yarın ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 24-27, sahillerde 20-23; yarın ise iç kesimlerde ve sahillerde 17-20 derece dolaylarında seyredecek.

Hava cumartesi gününden sonra genellikle açık, zamanla parçalı bulutlu olacak.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette; yarın ise kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde esecek.

İKİNCİ AÇIKLAMA

Meteoroloji Dairesi, bugün ikinci açıklamayı yaparak, kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Sağanak ve gök gürültülü yağışlı havanın bu geceden itibaren etkili olacağını, yer yer metre kareye 21-50 kg etkili yağmur beklendiğini bildiren Meteoroloji, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmalarını önerdi