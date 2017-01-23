BU NASIL BABA?

ÖZ ÇOCUKLARI: Lefkoşa’da 43 yaşındaki M.B.Y, eşi tarafından polise şikayet edildi ve öz kızlarına “tacizde” bulunmakla suçlandı. Baba mahkemeye çıkarıldı ve tutuklandı. Olay, kızların annelerine şikâyeti üzerine ortaya çıktı

Devrim DEMİR

Öz kızlarına, farklı zamanlarda defalarca tacizde bulunduğu iddia edilen 43 yaşındaki M.B.Y, annenin şikayeti üzerine mahkemeye çıkarıldı ve tutuklandı.

Olay, kızların yaşadıklarını annelerine anlatması, annenin ise, polise giderek şikâyetçi olması üzerine ortaya çıktı.

Mide bulandıran olay polisin bilgisine gitmesi ile, Lefkoşa’da tespit edilen M.B.Y dün tutukluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Cenkay İnan, soruşturmanın hassasiyetine dikkati çekerek zanlının soruşturma amaçlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

3 yıldır taciz ediyor iddiası

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Hamza Tarman mahkemede verdiği ifadede zanlı M.B.Y.’nin “Çocuğun cinsel istismarı” ve “Cinsel saldırı” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Hamza Tarman, önceki gün yapılan şikâyetin ardından zanlının soruşturma amaçlı tutuklandığını söyledi.

Yapılan soruşturmada suçların 2013’ten Ocak 2017 tarihine kadar devam ettiğini ifade eden Tarman, zanlının kızlarının 2013 yılında 11 ile 14 günümüzde ise 14- 17 yaşlarında olduğunu ifade etti.

İddialar mide bulandırıyor

Olayın bulgularını aktaran polis, zanlının öz kızlarını farklı zamanlarda evde yalnız oldukları esnada birçok kez soyarak cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. Tarman, müşteki kızların zanlı tarafından taciz edildiklerini annelerine anlatması üzerine olayın polise 21 Ocak tarihinde bildirildiğini ve M.B.Y’nin soruşturma maksatlı tutuklandığını kaydetti.

Tarman: Bölge infial içinde

Polis memuru Hamza Tarman, soruşturmanın oldukça hassas olduğunu ve olayın yaşandığı bölgede infiale neden olduğunu kaydetti.

Polis, soruşturmanın selameti açısından M.B.Y.’nin 3 gün poliste tutuklu kalması talebinde bulundu.

Havadis