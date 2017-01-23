23 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün geleceğinizle ilgili konularda karar almakta zorlanabilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte programlar yapabilirsiniz. İletişimde aksaklıklar olabilir. Sorumlu olduğunuz konular daha yavaş ilerleyebilir. Bitirmeniz gereken işlerinize yoğunlaşabilirsiniz. Sosyal konular daha fazla ilginizi çekebilir. Yeni konulara başlamak için uygun değil.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün endişe duyduğunuz konularda tedbirli olmanızda fayda var. Ortaklı konularda yanlış anlaşılmalar olabilir. Çalışma hayatınızda işler istediğiniz gibi ilerlemeyebilir. Yaşadığınız gerginlikler sonucu zorlanabilirsiniz. Finansal konularda sözleşme ve anlaşmalara dikkat etmelisiniz. Gözden kaçan unsurlar olabilir.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Gün içinde zihinsel işler sizi yorabilir. Eşinizle ilgili konularda daha hassas olabilirsiniz. Bugün keyif aldığınız konulara zaman ayırmak size iyi gelecektir. Aşk hayatınız gündeminizi etkileyebilir. Yaşayacağınız değişimlerden etrafınızdakilerde etkilenebilir. Duygusal konulara yoğunlaşabilirsiniz. Harcamalarınıza dikkat edin.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Çalışma arkadaşlarınızla birlikte organizasyon yapabilirsiniz. Hizmet aldığınız kişiler gündeminizi meşgul edebilir. Gün içindeki sorumluluklarınızı planlamanız sizi rahatlatacaktır. Sizi yoran konulara karşı dikkatli olmalısınız. Bitirmeye çalıştığınız işlere yönlenmenizde fayda var. Karşınızdaki insanları anlamakta zorlanabilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün yaratıcılığınızı kullanacağınız işlere yönelebilirsiniz. Gün içinde sevdiklerinizle birlikte olmak için zaman yaratabilirsiniz. Gelecek beklentileriniz konusunda kendinizi daha iyi ifade edebilirsiniz. Keyif aldığınız konularda harcamalar olabilir. Eğitsel konularda biraz dağınık olabilirsiniz. İletişim konusunda aksaklıklar olabilir.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün evle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Ailevi konularda kendi iç sesinizi dinlemelisiniz. Sorumlu olduğunuz konuları tamamlamanız gerekebilir. Dikkatsizlikten kaynaklanan hatalar yapmayın. Aşkta daha hayalci olabilirsiniz. Yaratıcılığınızı artıran konulara yoğunlaşabilirsiniz. Gün içinde ilerlemeyen durumlar canınızı sıkabilir.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün hareketli bir gündeminiz olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda yapacağınız sözleşmelerde dikkatli olmalısınız. İletişimde olduğunuz kişileri iyi dinlemeye çalışın, kaçırdığınız şeyler olabilir. Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgilenebilirsiniz. Yeni haberler alabilirsiniz. Gün içinde derin düşünceler içinde olabilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bugün yeteneklerinizle ilgili konulara daha fazla eğilebilirsiniz. Parasal durumunuzla ilgili yeni adımlar atmak için uygun bir günde değilsiniz. Bitirmeniz gereken işlere yönelebilirsiniz. İşlerinizi toparlama fırsatınız olabilir. Riskli işlerde aldanmalar olabilir. Sözleşmelere dikkat edin. Yanınızdaki değerli eşyelerınıza sahip çıkın.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün geleceğiniz ilgili kişisel planlar yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda kararlar almak için acele etmeyin. Hassas olduğunuz konularda arkadaşlarınızdan destek alabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Sıvı tüketiminize dikkat edin. Eğitimle ilgili konularda dikkatinizden kaçan durumlar olabilir.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün yaşanan olayları görmekte zorlanabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı sıkışmış hissedebilirsiniz. İletişimden kaynaklanan karışıklıklar meydana gelebilir. Duygusal olarak konular zihninizi bulandırabilir. Sorumlu olduğunuz konuları toparlamaya özen gösterin. Anlaşmalarda eksiklikler olabilir, dikkatli olmanız da fayda var.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün geleceğiniz ilgili planlar yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizi ilerletmekte zorlanabilirsiniz. Toparlamanız gereken işlerinizi bitirebilirsiniz. Gün içinde arkadaşlarınızla program yapmak size iyi gelebilir. Yabancılarla ilgili kolay olmayan koşullar söz konusu. Gençlerle ilgili konularda ön göremediğiniz durumlar gündeme gelebilir.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün iş hayatınızla ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Sorumluluklarınızdaki artış sizi yorabilir. İletişimde olduğunuz kişilerle anlaşmakta zorluk yaşayabilirsiniz. Bu durum sizi zor duruma sokabilir. Gündeminiz çok yoğun olabilir. Etki altında kalacağınız durumlar olabilir. Bazı konuları abartıp acele karar vermekten çekinmelisiniz.