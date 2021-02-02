Girne Akçicek hastanesi doktorlarından Dr.Özcan Hüdaverdi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu saatten sonra artık maskeyi istediğiniz yere takınız dedi.

Dr.Özcan Hüdaverdi'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklam şöyle:

'Bu saatten sonra artık MASKEYi istediğiniz yere takınız!!!!

Cephede savaşıp karantinada olan ve covid virüs belasına yakalanan Akçiçekteki meslektaşlarım, hemşirelerimiz, personelimiz ve pandemi ile mücadele eden tüm emektarlarımıza geçmiş olsun