BU SON OLSUN!

Bir gram uyuşturucu ile yakalanan 3 zanlı 5 bin TL nakit teminat yatırmak zorunda kaldı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda tutuklanan zanlılar Muhammed Rezah, Pedram Khanmohammed ve Glora Daniel Essien hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün teminat için Gazimağusa’da mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkındaki soruşturmayı yapan Polis Memuru Mahir Türe, 15 Mart 2018 tarihinde aldıkları bir bilgide, zanlı Muhammed Rezah’ın tasarrufunda uyuşturucu bulundurduğu ve kullanımındaki araç ile Gazimağusa’da seyretmekte olduğunu öğrendiklerini söyledi.

Polis, aracı Gülseren bölgesinde sahilde park halinde tespit ettiklerini, zanlı Muhammed Rezah ve araçta bulunan zanlı Pedram Khanmohammed’in gözaltına alındığını kaydetti. Zanlıların üstlerinde ve araçlarında yapılan aramada Muhammed Rezah’ın sağ elinde bulunan 100 TL’lik banknot içerisinde 100 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulduklarını anlatan Türe, araç içerisinde ise bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulduklarını aktardı.

Teminata bağlandılar

Zanlılardan elde edilen soruşturma sonucunda, uyuşturucu maddeyi zanlı Glora Daniel Essien’den aldıklarının tespit edildiğini kaydeden Türe, Essien’in de tespit edilerek gözaltına alındığını söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti. Yargıç Gökhan Asafoğulları, zanlıların 5 bin TL nakit teminat yatırmaları şartı ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

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