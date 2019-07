Bu yiyecekler bebeğinizin zekasını geliştiriyor...

Bebeklerde zeka gelişimi için beslenme önerileri

Minik bebeğinizi kucağınıza almadan onun için her detaya özen göstermeye çalışırsınız. Hamile olduğunuzu öğrendiğiniz anda bebeğiniz için her şeye dikkat ederek onu henüz karnınızdayken korumaya başlarsınız. Yediğiniz içtiğiniz her şey bebeğinizin gelişiminde önemli rol oynar. Bebeğinizin ileride daha çabuk kavrayan, daha yetenekli, algıları açık bir yetişkin olmasında hamilelik sürecindeki doğru beslenmenin çok faydası vardır. Bebeklerde zeka gelişimi için nasıl beslenmek gerektiğini merak ediyorsanız haberimiz size yardımcı olacaktır. İşte bebeklerde zeka gelişimi için beslenme önerileri...

Bebeklerde zeka gelişimi hamilelikte başlar. Anne adayları bu süreçte doğal gıdalarla beslenmelidir. Ayrıca yapılan bazı araştırmalarda anne sütü alan çocukların diğerlerine göre daha zeki olduğu ileri sürülmüştür. Yani anne adayları bebeklerinin gelişimde önemli rol oynar. Ayrıca unutmayın; çocuklar yemek yeme alışkanlıklarına bebekken başlar. Ancak ebeveyn olarak çocuklarınızın yiyeceklerine siz karar vermelisiniz. Bebeğinizi mutlaka sağlıklı yiyeceklerle beslemelisiniz, aksi takdirde bedenen ve zihnen gelişmeyen çocuklar yetişmektedir. Beslenmek tamamen alışkanlıktır kendinizi abur cuburla doyuruyorsanız muhtemelen çocuğunuzda aynı şekilde beslenecektir.

ZEKA GELİŞİMİ İÇİN BESLENME ÖNERİLERİ

Bebeklere bir yaşına kadar tuzlu ve şekerli gıdalar verilmemelidir. Yeri ve zamanı geldiğinde bebeğinize mutlaka evinizde yaptığınız yiyeceklerden yedirmeli sağlıksız ambalajlı ürünlerden uzak tutmalısınız. Bebeğinizin zihin gelişimi onun görsel işitsel ve sosyal algılarını geliştirmekte ileriki yaşamındaki becerilerine katkı sağlamaktadır. İşte bebeklerin zeka gelişimi için beslenme önerileri…

Omega-3

Özellikle soğuk deniz balıkları somon, morino, ton , norvec uskumrusu omega üç den çok zengindir. Beyin gelişiminde önemli rol oynar. Balık dışında omega üç yağ asidi açısından yararlı besinler fındık , ceviz , badem tüketebilirler. Bebek ek gıdaya geçtiğinde ceviz kontrollü olarak verilmelidir.

Demir

Demir eksikliği çocuklarda dikkat eksikliği , davranışlarında bozukluk , iştahsızlık gibi etkilere sebebiyet vermektedir. Kırmızı et yumurta üzüm pekmezi demir eksikliği yaşayan çocuklara dozunda mutlaka verilmelidir.

Çinko

Deniz ürünleri, et, fındık, ay çekirdeği, süt ve yumurtada bulunur. Altıncı aydan sonra bebeklere verilmelidir.

İYOT

Yedi ve sekiz aydan sonra haftada bir mutlaka balık yedirmek gereklidir. İyot eksikliğinde çocuklarda zeka geriliği oluşur.

Antioksidanlar

A, C, ve E vitaminleri ve selenyum içerir. Doğumdan sonra bebeklere damla şeklinde verilebilmektedir.