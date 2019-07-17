BU YOLLARI KULLANACAKLAR DİKKAT!
Trafiğe kapalı yol!
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20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı provaları nedeniyle bugün Gazimağusa’da bazı yollar trafiğe kapatılacak.
20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, tören provası programı nedeniyle, bugün Gazimağusa’da, saat 16:30’dan itibaren tören provasının sona ereceği saate kadar Fazıl Polat Paşa Bulvarı trafik akışına kapatılacak.
Etiketler : 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, prova, yol kapama
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