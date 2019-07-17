BU YOLLARI KULLANACAKLAR DİKKAT!

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı provaları nedeniyle bugün Gazimağusa’da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, tören provası programı nedeniyle, bugün Gazimağusa’da, saat 16:30’dan itibaren tören provasının sona ereceği saate kadar Fazıl Polat Paşa Bulvarı trafik akışına kapatılacak.