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BU YOLLARI KULLANACAKLAR DİKKAT!

BU YOLLARI KULLANACAKLAR DİKKAT!

Trafiğe kapalı yol!

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20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı provaları nedeniyle bugün Gazimağusa’da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, tören provası programı nedeniyle, bugün Gazimağusa’da, saat 16:30’dan itibaren tören provasının sona ereceği saate kadar Fazıl Polat Paşa Bulvarı trafik akışına kapatılacak.

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