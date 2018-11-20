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BU YOLU KULLANACAKLAR DİKKAT!

BU YOLU KULLANACAKLAR DİKKAT!

O yol trafiğe kapatıldı

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Girne’deki Ziya Rızkı Caddesi üzerinde Bayramoğlu ile Ramiz Rent a Car arasındaki yolda bugün yağmur suyu drenaj çalışması yapılıyor.

Sabah 08.00’de başlatılan çalışma saat 17.00’ye kadar sürecek.

Çalışmalar süresince bölgetrafiğe kapalı olacak..Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları ayrıca alternatif yolları kullanmaları gerekiyor.

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