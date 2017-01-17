BUDAMAK YERİNE HEPSİNİ KESTİLER!

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin karşısında bulunan arazideki ağaçların kesilmesine arazi sahibi tepki gösterdi, ağaçları kestiren kişi ise “izin aldım” diyerek kendini savundu.

Ali CANSU

Başkent Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin karşısında ağaçların arsa sahibinden izin alınmadan kesilmesi tepki topladı. Ağaçların kesilmesine şiddetli tepki gösteren arsa sahibi Dilek Hatice Önen, polise ve Çevre Dairesi’ne şikayette bulundu.

Önen, bir taraftan fidan dikilirken, diğer taraftan göz açıp kapayıncaya kadar ağaçların katledilmesinin kabul edilebilir bir yanı olmadığını kaydederek, “Orman ağaçlarını kesmek bir yana izinsiz birinin bahçesinden ağaçları kesmek de suçtur. Bir ağacı katletmek bir insanı katletmek demektir. Onlar da bir canlı varlıktır” dedi.

Ülkemizde ağaçların kesilmemesi yönünde bir yasa bulunduğuna işaret eden Önen, “Güneş ışıklarını engelliyor” diye ağaç kesiminin izinsiz yapıldığına dikkat çekerek şikayetçi oldu. İlgili daireyi de göreve davet eden Önen, şöyle devam etti:

“Ben arsayı aldığım zaman ağaçların boyu 10 metreyi geçmişti. Ağaçların yok olduğunu görünce şok oldum. Ben yeşili ve doğayı seven birisiyim. Kesildikten sonra yan apartmandan biri annemi arayarak ağaçları güneşini kestiği için kesmek zorunda kaldığını söyledi. Gelip bana söylese güneşi kesen bölgeleri budardık. Ancak, böyle yapılması hiç de yakışık almadı.”

Polisi arsanın bulunduğu yere çağırarak şikayetçi olan Önen, polisin kesilen ağaçların dallarını emare olarak aldığını ve Orman Dairesi’ne göstereceğini söyledi.

“Kıbrıs’ın doğası katlediliyor”

Kıbrıs’ın doğasının her geçen gün tahrip edildiğini belirten Önen, ülkemizde ağaç kesmenin yasak olduğunu belirterek, ilgili yasanın uygulanmasını istedi.

Kendisinin çevreye duyarlı bir vatandaş olduğunu kaydeden Önen, “Ağaçlar gelişigüzel gayrı yasal bir şekilde kesildi. Hem çevre duyarlılığından bahsederiz hem de ağaçları keseriz. Herkes kendi istediği şekilde davranıyor. Çevre Günü geldiğinde ise nutuklar atarız. Bu katliamdır. Arsa içerisinde bulunan ağaçların gövdeleri de ortada yok. Alıp gittiler. Kıbrıs’ın doğası resmen katlediliyor. Ağaçları kestirenler kimden cesaret alıyor? Lefkoşa’nın göbeğinde doğa katliamı var. Bu yasa dışılığın bitmesi gerekir. Bu memleket bizimdir. Yeşili korumalıyız. Ağaçları kökünden kestiler, bu bir felakettir” diye konuştu.

“Ağaçları izin alarak kestik”

Ağaçları kestiren G. D., isimli kişi de KIBRIS’a gelerek ağaçların izin alınarak kesildiğini ifade etti.

Ağaçlar kesilmeden önce Dilek hanımın annesine telefon açarak ağaçları budayacaklarını söylediğini belirten G. D., “Ağaçlar dün eski bir Orman Dairesi çalışanı tarafından kesildi. Orman Dairesi eski çalışanı ağaçların koruma listesinde olmadığını bize söyledi. Önce budamak istedik ancak ortadan kopunca tehlike arz etmemesi için kestik” dedi.

Kendisinin ağaçları çok sevdiğini ancak evine ağaçlardan dolayı güneş girmediğini kaydeden G. D., “geçmişte belediye ve Orman Dairesi’nde ağaçların kesilmesi ile ilgili taleplerimiz de vardır” dedi.

Arsa sahibinin uzayan ağaçları budaması gerekirken ağaçlara hiç bakmadığı için köklerinin apartmanın garajının betonunu kabarttığını söyleyen G. D., arsa sahibinden defalarca, arsa boş olduğu için oto park olarak kullanıldığını ve moloz döküldüğü için tellemesini istediğini de öne sürdü.

Kıbrıs