Bugün 2 pozitif vaka daha tespit edildi. Son 2 günde 5 vaka!
Bakan Pilli: "Toplam 1614 test yapıldı, 2 pozitif vakaya rastlandı"
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1614 olduğunu, 2 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.
Bakan Pilli, 2 pozitif vakanın hava yolu ile ülkemize geldiğini belirtti. Vakaların Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Karantina Servisinde tedavisine başlandığını belirten Bakan Pilli, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takiplerinin yapıldığını açıkladı.
20 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1614
Bugün saptanan Pozitif Vaka: 2
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka: yok
Bugün Kaybedilen Vaka: yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 57.882
Toplam Vaka Sayısı: 123
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 106
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 13
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta: yok
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.