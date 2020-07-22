5 pozitif vaka daha!
Bakan Pilli:" Toplam 1142 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı"
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1142 olduğunu, 5 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.
Bakan Pilli, 1 pozitif vakanın hava yolu ile diğer 4 vakanın ise gemi yoluyla ülkemize geldiğini açıkladı.
Vakaların Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Karantina Servisinde tedavisine başlandığını belirten Bakan Pilli, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takiplerinin yapıldığını açıkladı.
Bakan Pilli, sağlığımız için bir kez daha kuralların önemine işaret ederek, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka uymamız gerektiğini hatırlattı.
22 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1142
Bugün saptanan Pozitif Vaka: 5
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka: yok
Bugün Kaybedilen Vaka: yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 60.025
Toplam Vaka Sayısı: 130
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 106
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 20
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta: yok
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