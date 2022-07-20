Bugün 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı…

Özgürlük,barış,hürriyet ve varoluş mücadelemizin taçlandığı gün bugün. 20 Temmuz… Yarınlarımızın aydınlandığı, özgürlüğümüze ve kimliğimize sahip çıktığımızın kanıtı, Barış ve Özgürlük Bayramı’mız.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı tören ve etkinliklerle kutluyoruz.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramının 48. Yıldönümü kutlamlarına katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geldi.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde bugün Lefkoşa’daki ilk tören saat 08.30’da Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde, ikinci tören ise saat 08.50’de Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde düzenlenecek.

Etkinlikler çerçevesinde, Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda resmi geçit töreni düzenlenecek. Saat 09.30’da başlayacak törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşma yapacak.

Başkent Lefkoşa’nın yanı sıra tüm bölgelerde de törenler düzenlenecek.

Türk Yıldızları ise saat 18.00’de Girne Atatürk Anıtı önünde gösteri icra edecek.

Barış Harekatı’nın 48’inci yıl dönümü çerçevesinde şehitler de anılacak.