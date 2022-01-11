Lefkoşa13 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Bugün 26.041 test yapıldı, 869 pozitif vakaya rastlandı!
Bugün 26.041 test yapıldı, 869 pozitif vakaya rastlandı!

Bugün 26.041 test yapıldı, 869 pozitif vakaya rastlandı!

Tespit edilen aktif vaka sayısı 6562

A+A-

"Toplam 26.041 test yapıldı, 869 pozitif vakaya rastlandı, 266 kişi taburcu edildi"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 26.041 olup, 869 pozitif vakaya rastlanmış, 266 kişi taburcu edilmiştir.

343 kişi Lefkoşa, 184 kişi Girne, 227 kişi Gazimağusa, 36 kişi Güzelyurt, 43 kişi İskele, 36 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

11 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 26.041

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 869

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 869

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 266

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.967.502

Toplam Vaka Sayısı: 43.285

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 36.525

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6617

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 41

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 6562

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 145

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 14

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3296

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 977

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 686

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6982

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 109057

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.