Dikkatsiz sürücü yayaya çarptı!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün (10.01.2022 tarihinde), saat 18:15 sıralarında, Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde, Shah Fahad JAN (E-27), yönetimindeki RV 804 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu, o esnada yolun güney kısmından kuzey kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Aynur ÜNAL (K-54)’a çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan Aynur ÜNAL, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Araç sürücüsü Shah Fahad JAN tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.