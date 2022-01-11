Dikkatsiz sürücü yayaya çarptı!
Yaralı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’e kaldırıldı
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün (10.01.2022 tarihinde), saat 18:15 sıralarında, Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde, Shah Fahad JAN (E-27), yönetimindeki RV 804 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu, o esnada yolun güney kısmından kuzey kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Aynur ÜNAL (K-54)’a çarpmıştır.
Kaza sonucu yaralanan Aynur ÜNAL, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Araç sürücüsü Shah Fahad JAN tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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