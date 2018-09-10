BUGÜN EYLEM YAPACAKLAR!

Lefke Platformu, bugün Lefke Kaymakamlığı binası önünde Lefke ilçe sorunlarını bir kez daha gündeme getirmek üzere eylem yapacağını açıkladı.

Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu yaptığı açıklamada, Lefke bölgesinin sorunlarının çözülmesi bir yana, Lefke Kaza Mahkemesi’nin Güzelyurt’a taşınması ve Lefke Çalışma Dairesi’nin kapatılması ile artarak devam ettiğini belirtti.

Hükümetin bölge sorunlarının çözümünü başlatıncaya kadar ve Lefke gerçek bir ilçe kimliği kazanana kadar sürekli eylem kararı aldıklarını da açıklayan Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu, ilk eylemlerini bugün saat 10.00’da yapacaklarını duyurdu.