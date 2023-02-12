Bugün öngörülen uçuş planında değişiklik oldu

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak bugün yapılması öngörülen uçuşlara yönelik açıklama yaptı.

Arıklı, açıklamasında ” Depremzede yakınları için bugün 14.00 te plânladığımız Ercan-Adana uçuşu, teknik bir problem nedeni ile saat 20.00 Ercan-Antalya olarak değişmiştir.

Adana-Ercan uçuşunda ise sadece 2 saat rötar olup akşam saat 19 da gerçekleşecektir.

Elimizde olmayan bu değişiklik nedeni ile Değerli Depremzede yakınlarından özür dileriz…” ifadelerini kullandı.

Arıklı paylaşımında Freebord Havayollarına sponsorluğu için teşekkür de etti.

BRT