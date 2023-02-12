Taçoy: Türkiye’den gelen çocukların evlat edinilebileceği haberleri asılsızdır

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye’de yaşanan deprem felaketi neticesinde ailelerini kaybeden çocuklara yönelik koruyucu aile uygulamasına ilişkin BRT’yeaçıklamalarda bulundu.

Bakan Taçoy, yaşanan deprem felaketi neticesinde deprem bölgesinde birçok çocuğun ailelerini kaybettiğini ve koruyucu aileye ihtiyaç duyacağını ancak bu uygulamanın KKTC sınırları içerisinde geçerli olmayacağını kaydetti.

Taçoy çocukların, kendi illerinde oluşturulacak koruyucu ailelerin gözetimine verileceğinin altını çizdi.

Hasan Taçoy hükümetin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ikamet eden ve depremden etkilenen çocuklara yönelik bir dizi kararlar üreteceğini de ifade etti.

BRT