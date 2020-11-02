Bugün Toplam 1759 test yapıldı, pozitif vakaya rastlanmadı

Bakan Pilli: "Toplam 1759 test yapıldı, pozitif vakaya rastlanmadı, 4 kişi taburcu edildi"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1759 olduğunu, pozitif vakaya rastlanmadığını, 4 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

"Pozitif vakaya rastlanmadı, ancak tedbiri elden bırakmayalım"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli COVID-19’da ikinci dalganın ağır yaşandığını söyleyerek İngiltere ve Fransa’da durumun kötüye gittiğini, bazı ülkelerin kapanma kararı aldıklarını söyledi.

Ülkemizde tedbirlerin sıkı tutulması gerektiğini belirten Bakan Pilli, şu anda alınan doğru tedbirler neticesinde vakaların kontrol altına alındığını ve bugün pozitif bir vakaya rastlanmadığını, ancak tedbiri elden bırakmamak gerektiğini kaydetti.

Bakan Pilli, halkımızın kurallara uyulması konusunda dikkatli olacağına inandığını, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka uymamız gerektiğini hatırlattı.

2 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1759

Bugün Saptanan Pozitif Vaka: yok

Ülke dışından gelen Vaka: yok

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka: yok

Yerel Vaka: yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 4

Bugün Kaybedilen Hasta: yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 225.337

Toplam Vaka Sayısı: 939

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 877

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 57

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 10

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 46

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 5

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1