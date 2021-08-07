Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu kararları açıklandı. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu kararları şöyle:

45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar

HAFTALIK COVİD-19 VERİ TABLOLARI (04.08.2021)

KAPALI MEKANLARDA KURALLAR; Tüm kapalı alanlada maske ve mesafe (1.5 metre) kurallarına uymak zorunlu olup belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6 ) maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır.

İşletmeler müşteri ve çalışan toplamı azami 5 m2’de 1 kişi olacak şekilde düzenleme yapacaklardır. Sosyal mesafenin korunabilmesi amacıyla bu işletmeler m2 alanlarını ve çalışan da dahil olmak üzere bir anda işletme içerisinde toplam kaç kişi olabileceğini belirtilen levhayı işletme girişlerine koymak ve bu doğrultuda yerlere işaretleme yapılmak zorundadırlar.

Ayrıca hijyen ve dezenfekte koşullarının hem işyerinin içinde hem de giriş ve çıkışlarda uygulanması zorunlu olup, bu tedbirleri almak ve uygulamak işyerinin sorumluluğundadır. Uygulanacak kurallar İlçe Emniyet Kurulları, belediyeler ve Polis Genel Müdürlüğü tarafından denetlenecektir.

AÇIK MEKANLARDA KURALLAR;

Tüm açık alanlada maske ve mesafe (1.5 metre) kurallarına uymak zorunlu olup belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6) maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır.

Uygulanacak kurallar İlçe Emniyet Kurulları, belediyeler ve Polis Genel Müdürlüğü tarafından denetlenecektir.

KARARLAR

A) ÜLKE RENKLERİ Ülkeye ada dışı giriş kriterleri aşağıdaki belirtildiği şekilde olacaktır. Kriterlerde belirtilen ülke renkleri her hafta güncellenecektir. Ülkelerin renk kodları ile ilgili güncel tablo ve giriş kriterleri komitemiz tarafından yayınlanmasından sonraki ilk Pazartesi gününden itibaren uygulanacaktır. (09.08.2021 tarihinden itibaren)