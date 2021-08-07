Otelcilik, Turizm, Eğitim Merkezi yeniden eğitimlere başladı

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Otelcilik, Turizm, Eğitim Merkezi (OTEM) yıllar sonra yeniden eğitimlere başladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile birlikte yürütülen eğitim müfredatında, OTEM eskiden olduğu gibi sektöre ara eleman yetiştirme konusunda büyük görevler üstlenecek. Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, OTEM’i yeniden devreye koyarak turizm sektörünün en büyük şikayeti olan ara elaman eksikliğini gidereceklerini vurguladı.

OTEM’de şimdilik sadece Barista eğitiminin verildiğini belirten Ataoğlu, önümüzdeki günlerde Turizm paydaşlarının talepleri doğrultusunda, yeni eğitimlerin de başlayacağını vurguladı. OTEM’in işsizlik sorununa önemli oranda çözüm getireceğini ifade eden Ataoğlu, turizm sektöründe yatırımların her geçen gün arttığını, OTEM’den yetişecek elemanlarla hem işsizlik sorununa çare üretileceğini, hem de vasıflı bireylerle turizmde kalitenin artacağını söyledi.

Ataoğlu, gençlerin ülke turizminde daha fazla yer alması için bakanlık olarak yapılan çalışmaları, gerek sosyal medyada, gerek kamu spotları yayınlayarak, gerekse billbordlara verilen ilanlar ile teşvik etme arzusunda olduklarını söyledi.

“#butopraklaradeğer” sloganı ile turizmde farkındalık yaratıp, yerli halkın turizm sektöründe çalışmasının önemine de değinen Ataoğlu, ülke ekonomisinin kalkınması için turizme ihtiyaç duyulduğunu belirtti

BRTK