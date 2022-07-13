Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu kararları açıklandı

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kapalı alanlarda ve toplu taşımacılıkta maske kullanılmasının zorunlu olduğunu vurguladı; açık ve kapalı alanlarda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında toplandı.

Komite tarafından verilen bilgiler ve alınan kararların tamamı şöyle: