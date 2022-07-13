Her dediği çıkan ünlü kahin Nostradamus'un köşede kalmış sözleri ortaya çıktı: Bir isim aniden ölecek

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaştan, buğday fiyatlarının yükselmesine kadar birçok olayı bilen ve 'Her dediği çıkan adam' olarak ünlenen kahin Nostradamus'un köşede kalmış sözleri dikkat çekti. Nostradamus, bir ülkenin kralının aniden öleceğini iddia etti.

Kahinlerin geçmişte kendi kitaplarında yazdıkları, günümüzde bir hayli ilgi görüyor. Bu kahinler arasında yer alan Nostradamus da başta Rusya ve Ukrayna savaşı olmak üzere buğday fiyatlarının yükselmesine kadar birçok olayı bilen Nostradamus'un dikkat çeken bir kehaneti daha ortaya çıktı.

KİTABI 2007 YILINDA ÇALINDI

1555'te dünyaya ve insanlığa ilişkin yazdığı kehanetlerleri sıraladığı 932 dörtlük şiirlerle bilinen Nostradamus'un Les Propheties isimli el yazması kitabı 2007 yılında çalındı. Dünyayı ve insanoğlunu bekleyen öenmli olayları tahmin eden Nostradamus'un 2022 yılı için yazdığı kehanetler de internette gündem olmuştu.

HER DEDİĞİ ÇIKIYOR

Bundan tam 467 sene önce satırlara aktardığı tahminleri bir bir çıkan Nostradamus'un savaş kehaneti de Şubat ayında tüm dünyanın yakından takip ettiği Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesiyle gerçekleşmiş oldu.

"BİR KRAL ANİDEN ÖLECEK"

Nostradamus'un kıyıda köşede kalan bir kehaneti de yeniden gündem oldu. Nostradamus'un 2022 yılı için son kehaneti beklenmeyen bir ölüm. Bir kralın aniden yaşamını yitireceğini aktaran ünlü kahinin düştüğü not şu şekilde: "İlk karakter aniden ölecek ve krallığına başkası gelecek" Bu durum krallığa sahip ülkelerden birinin liderinin öleceği şeklinde yorumlandı.

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