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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu, yeni kararları açıkladı

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu, yeni kararları açıkladı

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu, yeni kararları açıkladı

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Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan yeni kararları açıkladı.  45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Özet Kararlar şöyle

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