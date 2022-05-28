Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu, yeni kararları açıkladı
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu, yeni kararları açıkladı
A+A-
Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan yeni kararları açıkladı. 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Özet Kararlar şöyle
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.