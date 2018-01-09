Bulut Akacan kazanamadı
7 Ocak'ta gerçekleşen milletvekilliği erken genel seçiminde Ulusal Birlik Partisi'nin adaylarından Bulut Akacan seçim yarışını kaybetti.
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7 Ocak'ta gerçekleşen milletvekilliği erken genel seçiminde Ulusal Birlik Partisi'nin Girne bölgesinden kontenjan adayı iş insanı Bulut Akacan seçim yarışını kaybetti.
UBP Girne bölgesinden seçimi kazandığı belirlenen isimler şöyle: (Resmi olmayan sonuçlar)
Kutlu Evren
Ünal Üstel
İzlem Gürçağ
Özdemir Berova
Yüksek Seçim Kurulu kesin sonuçların bugün yayımlanacağını duyurdu.
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