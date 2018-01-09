Lefkoşa12 °C

  1. HABERLER

  3. Bulut Akacan kazanamadı
Bulut Akacan kazanamadı

Bulut Akacan kazanamadı

7 Ocak'ta gerçekleşen milletvekilliği erken genel seçiminde Ulusal Birlik Partisi'nin adaylarından Bulut Akacan seçim yarışını kaybetti.

A+A-

7 Ocak'ta gerçekleşen milletvekilliği erken genel seçiminde Ulusal Birlik Partisi'nin Girne bölgesinden kontenjan adayı iş insanı Bulut Akacan seçim yarışını kaybetti.

UBP Girne bölgesinden seçimi kazandığı belirlenen isimler şöyle: (Resmi olmayan sonuçlar)

Kutlu Evren

Ünal Üstel

İzlem Gürçağ

Özdemir Berova

Yüksek Seçim Kurulu kesin sonuçların bugün yayımlanacağını duyurdu.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.