BUNLARI YAPARKEN ALKOLLÜYDÜM!

6 yaşındaki Bestami Gürler, Lefkoşa ve Dikmen’de üç ayrı şahsa ait araçlara hasar verip, dört adet akü, oto teyp, amfi ve hoparlörleri çaldığı gerekçesiyle tutuklanırken, savunması hayli ilginçti:

Emine UYSAL

Lefkoşa ve Dikmen’de üç ayrı şahsa ait araçtan dört adet akü, oto teyp, amfi ve hoparlörleri çaldığı, bir araca da hasar verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan 26 yaşındaki Bestami Gürler tutukluluk talebiyle çıkarıldığı mahkemede, “Bu işleri yaparken alkollüydüm” dedi.

“Hırsızlık” ve “Kasti Hasar” suçlamasıyla gözaltına alınan 26 yaşındaki Bestami Gürler, dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar’ın huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına savcı Aysın Bilgin, tanık olarak Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Ali Gencer’i dinletti.

Mahkemede yeminli şahadet veren Gencer, zanlı Bestami Gürler’in 7 ile 8 Aralık 2016 tarihleri arasında 23.00-08.30 saatleri arasında, Lefkoşa’da Sanayi Bölgesi 16’ncı Sokak içerisinde Mehmet Tıpıcı’nın sorumluluğunda bulunan park halindeki TC 664 plakalı araca ait bir adet 280 TL değerinde akü ile Ali Gürsoy’un sorumluluğunda bulunan park halindeki KC 715 plakalı araca ait 600 TL değerindeki iki adet aküyü çaldığı, ayrıca Dikmen’de sakin Cuma Karagülle’ye ait HA 205 plakalı aracın da sol arka camını kırıp, sol ön kapısını eğmek suretiyle hasara uğratıp, 250 TL değerinde Pioneer marka oto teyp, amfi ve hoparlörleri ile aracın 300 TL değerindeki aküsünü çalmakla methaldar olduğunu anlattı.

Polis memuru Ali Gencer, aranan emarelerin yanı sıra incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğuna vurgu yaparak, zanlının tahkikat amaçlı üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlının tahkikat amaçlı üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Kıbrıs Gazetesi