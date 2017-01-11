OTOBÜS DURAĞINA POŞETTE UYUŞTURUCU BIRAKAN...

Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Melek Esendağlı, otobüs durağına poşette uyuşturucu bırakan Eylem Yılkan’ı, oybirliğiyle 3 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı ve vurguladı:

Sedef BOŞNAK

Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi, Eylül 2015’te, Nergisli kavşağındaki otobüs durağına naylon poşet içerisinde bırakılan uyuşturucu maddeyle ilgili tutuklanan Eylem Yılkan’la ilgili kararını açıkladı.

Yaklaşık 16 aydır hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde karar gününü bekleyen Eylem Yılkan, uyuşturucu madde tasarrufu ve alma suçlarından 3 yıl hapse mahkum oldu.

Mahkeme, genç sanık Eylem Yılkan’ı, otobüs durağına bıraktığı 302 gram 700 miligram ağırlığındaki sentetic cannabionid türü uyuşturucu madde ile MD 001 plakalı araca gizlediği toplam 2 gram 700 miligram ağırlığındaki hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi tasarruf ettiği ve konu maddeyi aldığı için suçlu bulup hapis cezasına çarptırdı.

Başkan Melek Esendağlı, Yargıç Murat Soytaç ve Yargıç Seran Bensen’den oluşan Gazimağus Ağır Ceza Mahkemesi’nin oybirliğiyle aldığı kararı, Melek Esendağlı açıkladı ve defa defa değindiği önemli hususlara yeniden dikkat çekti.

“Uyuşturucu toplum sağlığını ve huzurunu bozar” diyen heyet başkanı, uyuşturucu madde suçlarının ülkede artarak yaygınlaştığına vurgu yaparak önlenmesi gerektiğini söyledi ve şöyle devam etti:

“KKTC’de son yıllarda faaliyet raporlarından da görüldüğü üzere uyuşturucu suçları oldukça yaygın hale geldi. Uyuşturucu maddenin türü ve miktarı ne olursa olsun, kamu sağlığını ciddi olarak tehdit eder. Uyuşturucunun, tüm aile fertlerini ve özellikle genç neslin geleceği açısından büyük tehlike arz ettiği ortadadır. Birçok adi suça basamak teşkil edip, toplumu moral yönden çökerten uyuşturucu suçlarının önlenmesi için yargı, gerekli duyarlılığı ve kararlılığı göstermekle yükümlüdür. Yargının bu tür suçları hafife alması düşünülemez. Uyuşturucu suçlarının çok basit gerekçelerle hafife alınması, ciddiye alınmaması, toplum sağlığını ciddi şekilde tehdit edilmesine ve bu bağlamda toplumda büyük tahripler yaratılmasına da zemin hazırlayacaktır. Bu açıkça ortadadır.”

Suçlu bulduk

Bu suçları işleyen kişilere ceza verilirken, ağırlık verilmesi gereken en önemli ilkenin kamu menfaatinin korunması ilkesi olduğunu sözlerine ekleyen başkan, kamu yararının çok ağır bastığı bu tür suçlarda, hafifletici faktörlere de fazlaca ağırlık verilmemesi gerektiğine değindi.

Başkan Melek Esendağlı, sanığın tasarrufundaki uyuşturucu miktarının, şahsi kullanım için kabul gören miktarların kat ve kat üzerinde olduğuna dikkat çektikten sonra tasarrufunda iki tür uyuşturucu madde bulunan sanığın uyuşturucuyla haşır neşir olduğunu gösterdiğini söyledi.

“Uyuşturucu madde alma ve tasarruf” suçunun, yasada, 18 yıla kadar hapislik cezası öngören ciddi, vahim, ağır ve yaygın suçlar olduğuna dikkat çeken Esendağlı, toplum huzurunu bozan, toplumda kaygı yaratan konu suçların önlenmesi gerektiğini yineleyerek, tüm durum ve şartları değerlendirdikten sonra

sanığı, oybirliğiyle 3 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

Kıbrıs Gazetesi