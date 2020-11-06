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Burs başvuruları bugün de devam ediyor

Burs başvuruları bugün de devam ediyor

Burs başvuruları bugün de devam ediyor

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, geç başvuru kapsamında dün başlayan burs başvurularının bugün de devam ettiğini bildirdi. 4 Kasım Çarşamba günü yazılı açıklama yapan Öztürkler, 2020-2021 Öğretim Yılı Yükseköğrenim burslarına güz dönemi başvurularının 21 Ekim tarihi itibarı ile tamamlandığını, 21 Eylül ile 21 Ekim arasında herhangi bir nedenle burs başvurusunda bulunamayan öğrencilerin Burs Tüzüğü uyarınca 5-6 Kasım tarihlerinde  geç başvuru kapsamında burs başvurularını gerçekleştirebileceğini kaydetti. Geç başvuru kapsamında gerçekleştirilecek başvurular önceki başvurular gibi yobis.mebnet.net internet adresinden yapılabilecek.

BRTK

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