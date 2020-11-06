Polisten önemli duyuru

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre Gazimağusa Polis Müdürlüğüne ait telefon hatlarında meydana gelen arızadan dolayı 155 polis imdat hattı devre dışı kalmıştır. Polis Basın Subaylığı, yaptığı açıklamada, arıza giderilinceye kadar Gazimağusa Polis Müdürlüğüne ulaşmak isteyenlerin 0392 366 5310 ve 0548 8114000 nolu telefon hatlarını kullanmaları önemle rica olunur.

BRTK