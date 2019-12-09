BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı üzerindeki görüşmelerine başladı…

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre Başkanlığı’nda toplanan Genel Kurul’da ilk olarak Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Sunat Atun 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısına ilişkin komite raporunu okudu…

Daha sonra ise Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu bütçeye ilişkin sunumunu yaptı…

Tasarının bütünü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından ise tasarının madde madde görüşülmesine geçilecek.

Madde Madde görüşmeler yarın Cumhurbaşkanlığı ile Cumhuriyet Meclisi Bütçelerinin görüşülmesi ile başlayacak ve 10 gün sürecek…

Bütçe çalışmaları 20 Aralık Cuma günü sona erecek…

8 milyar 814 milyon TL tutarındaki 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’ndeki görüşmeler sırasında Tarım Bakanlığı bütçesine yapılan 10 milyonluk artışla 8 milyar 824 milyon TL olarak oy çokluğuyla kabul edilmişti.