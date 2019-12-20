BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNİN SON GÜNÜ
Meclis’te bütçe görüşmelerinin son gününe gelindi
A+A-
2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısının maraton görüşmelerinde sona gelindi.
2020 bütçesi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nde 8 milyar 814 milyon TL olarak oyçokluğu ile onaylanarak Genel Kurula sevk edilmişti.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda bugün ilk olarak Maliye Bakanlığı bütçesi ele alınıyor.
Bütçe üzerinde ilk sözü YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı aldı ve eleştirilerini paylaştı..
Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da Genel Kurul’da söz alarak Maliye Bakanlığı ve Hükümete yönelik eleştiriler yöneltti, önerilerini sıraladı.
Etiketler : 2020 Mali Yılı, Bütçe Yasa Tasarısı, maraton görüşmeleri
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.