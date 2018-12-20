BÜTÇE MARATONU BUGÜN SONA ERİYOR

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun gündeminde bugün, Maliye Bakanlığı ile Gelirler Bütçeleri var.

Cumhuriyet Meclsi Kurulu bugün Maliye Bakanlığı ile Gelirler Bütçesi’ni görüşecek ve tasarının madde madde görüşülmesinin tamamlanıp bütününün oylanmasıyla toplantılar tamamlanacak.

2019 bütçesinde Maliye Bakanlığı’na 3 milyar 590 milyon 744 bin 200 TL, Gelirler Bütçesi’ne ise 7 milyar 731 milyon 500 bin TL öngörüldü.

Bütçe, Meclis Genel Kurulu’nda onaylandıktan sonra 1 Ocak 2019’dan itibaren yürürlüğe girecek.