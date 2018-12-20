RAİF ÖZGÜREN HAYATINI KAYBETTİ!

BRT'de uzun yıllardır hizmet veren Raif Özgüren bugün vefat etti.

Özgüren bir süredir kalp yetmezliği nedeniyle Lefkoşa Dr burhan Nalbantoğlu hastanesinde tedavi görüyordu.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, Spor servisi çalışanlarından Kıbrıs Türk Spor Yazarları Genel Sekreteri Raif Özgüren, bu sabah hayata veda etti.

Bir süredir kalp yetmezliği nedeniyle Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet hastanesi’nde tedavi gören Özgüren, dün fenalaşarak Yoğun Bakım Servisi’ne kaldırıldı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Özgüren, bu sabah hayata veda etti.

Özgüren için bugün saat 10.30’da BRTK’da tören düzenlenecek.

Uzun yıllar BRT Spor servisinde muhabir ve programcı olarak hizmet veren 54 yaşındaki Raif Özgüren, evli ve iki çocuk babasıydı.