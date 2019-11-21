BÜTÇE MARATONU DEVAM EDİYOR
Bütçe maratonu devam ediyor
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Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi, 2020 bütçesinin komitedeki görüşmelerini sürdürüyor.
Komitenin bugünkü toplantısının saat 10.30’da başlaması bekleniyor.
Komitede bugün Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile sivil savunma teşkilat başkanlığı bütçeleri görüşülecek.
Komite dün Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komtanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü bütçelerini onaylamıştı.
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