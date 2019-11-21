DİKKAT TRAFİĞE KAPALI YOL!

Yol bakım ve tamir çalışmalarından dolayı İnönü-Vadili anayolu ile Çayırova yolunun Gazimağusa istikameti bu sabah trafiğe kapatıldı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, İnönü -Vadili anayolu, yol bakım ve tamir çalışmaları yapılacağından saat 08.00’den itibaren trafiğe açık olmayacak. Ulaşım alternatif köy yollarından sağlanacak.

Gazimağusa – Karpaz anayolunda Çayırova’ya dönen yolun Mağusa istikameti de yol bakım ve tamir çalışmaları nedeniyle bu sabah kapatıldı

Trafik, Çayırova içerisinden verilecek.

Polis, bu güzergâhları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmelerini, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.