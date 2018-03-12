BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNDEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
Bütçenin Geneli üzerindeki görüşme tamamlandı
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’yla ilgili Genel görüşme tamamlandı.
Bütçenin madde madde görüşülmesine yarın geçilecek.
Meclis Genel Kurulu’nda yarın Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi ve Başbakanlık Bütçeleri görüşülecek.
Bütçenin Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi 8 gün sürecek ve 21 Mart’ta tamamlanacak.
2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı üzerindeki görüşmeler, 21 Mart Çarşamba günü Maliye Bakanlığı bütçesinin ardından Gelirler Bütçesi’nin görüşülmesi ve tasarının bütününün oylanmasıyla sona erecek.
2018 bütçesi, Genel Kurul’da onaylanmasının ardından 1 Ocak 2018 itibarıyla yürürlüğe girecek.
Etiketler : Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu
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