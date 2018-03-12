Lefkoşa11 °C
SON DAKİKA80 YOLCUSU BULUNAN UÇAK DÜŞTÜ!

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNDEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNDEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNDEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

Bütçenin Geneli üzerindeki görüşme tamamlandı

A+A-

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’yla ilgili Genel görüşme tamamlandı.

Bütçenin madde madde görüşülmesine yarın geçilecek.
Meclis Genel Kurulu’nda yarın Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi ve Başbakanlık Bütçeleri görüşülecek.

Bütçenin Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi 8 gün sürecek ve 21 Mart’ta tamamlanacak.

2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı üzerindeki görüşmeler, 21 Mart Çarşamba günü Maliye Bakanlığı bütçesinin ardından Gelirler Bütçesi’nin görüşülmesi ve tasarının bütününün oylanmasıyla sona erecek.

2018 bütçesi, Genel Kurul’da onaylanmasının ardından 1 Ocak 2018 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Etiketler :
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.