DAYANMAK ÇOK ZOR

Lefkoşa’da Metehan-Alayköy ana yolunda dün sabahın erken saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 23 yaşındaki Oğuzhan Dayan hayatını kaybetti. 24 yaşındaki Tolgahan Ak ise yaralandı.

Lefkoşa’da Metehan-Alayköy ana yolunda dün sabahın erken saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 23 yaşındaki Oğuzhan Dayan hayatını kaybetti. 24 yaşındaki Tolgahan Ak ise yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre saat 03.40’taki kazada, HY 637 plakalı salon aracın sürücüsü Oğuzhan Dayan, güneye doğru dikkatsizce seyrederken ağıllar çemberine yaklaştığı sırada önce yolu ikiye ayıran trafik adacığına çarptı, ardından kontrolsüzce ağıllar çemberine çarparak dört takla attı.

Sürücü Oğuzhan Dayan kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Araçta yolcu olarak bulunan Tolgahan Ak, hafif yaralı olarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Dünkü kazayla, 2018 yılında trafik kazalarındaki hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye yükseldi.

1 ölü, 46 yaralı

Öte yandan ülkede son bir haftada meydana gelen 88 trafik kazasında, 1 kişi öldü, 46 kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, 5 – 11 Mart tarihlerini kapsayan süre içerisinde yaşanan bu kazalar toplam 715 bin TL’lik hasara neden olurken, kazaların bölgelere göre dağılımı Lefkoşa 44, Gazimağusa 17, Girne 20, Güzelyurt 6 ve İskele 1 şeklinde gerçekleşti.

Aynı devrede yapılan trafik kontrollerinde 690 trafik suçu tespit edildi.

Star Kıbrıs