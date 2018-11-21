Büyük aşk bitti, ilk açıklama geldi...

Poyraz Karayel dizisinin başrol oyuncuları İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu'nun çok konuşulan aşkları bitti.

Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli’nin ‘Poyraz Karayel’ dizisinde başlayan aşkları eylül ayında bitti.

Çift 3,5 yıllık birlikteliğin ardından ilişkilerini noktaladı.

Burçin Terzioğlu, ayrılıkla ilgili ilk kez konuştu: “Herkes biliyor zaten ayrıldığımızı… Birlikteyken de konuşmuyordum. Ayrılınca da konuşmuyorum.”