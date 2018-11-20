Büyük Şok!

Acun Ilıcalı, Zuhal Topal'a ağır bir tazminat davası açmaya hazırlanıyor. Cengiz Semercioğlu detayları köşesine taşıdı. İşte o yazı...

TV8’deki Yemekteyiz’in benzerini Fox’ta yapan Zuhal Topal’a çok kırgın ve kızgın Acun...

“Ben Exathlon’u yaparken, Survivor’ın format sahiplerine danıştım aman bir benzerlik olmasın diye... Onlar da Ada Konseyi falan olmasın dediler. Hepsini dikkate aldık...

'NESİ AYNI DEĞİL BAL GİBİ DE AYNI'

Zuhal Topal’ın yaptığı ancak bizde olur. Aynı değil format diyorlar, nesi aynı değil, bal gibi de aynı işte” diyor Acun.

“Yemekteyiz’in reytingleri düştü” deyince iyice damarına bastım.

“Düşer tabii... Sen de git Survivor’ın benzerini yap Survivor’ın da reytingleri düşer. Popstar dönemini hatırlasana nasıl birbirlerinden çalıyorlardı” diye yanıt verdi.

Ağır bir tazminat davası açmaya hazırlanıyormuş hem Zuhal Topal’a hem Fox TV’ye...

“Maddi zararımızın karşılanmasını da talep edeceğiz dedi...

Bu arada Exathlon’u kesinlikle Türkiye’ye getirmemeye karar vermiş.

“Survivor varken olmaz. Kafa karıştırırız” diye açıkladı görüşünü.