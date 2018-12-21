BÜYÜKBAŞ HAYVAN DÜŞÜK ZARARLARI ÖDENDİ

Genel Tarım Sigortası Fonu “Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü” gereğince Kasım ayında büyükbaş hayvan düşük zararı olan 120 üreticiye 215 vakıa için toplam 103 bin 200 TL tazminat ödedi.

Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman’ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatları hesaplarına yatırıldı.

Hesap numarası vermeyen üreticiler ise tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşuluyla Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabilecekler.